Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo, ha parlato anche di calciomercato e, in particolare, di Kevin De Bruyne.

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dei ritiri del Calcio Napoli di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo. E’ stata anche l’occasione per il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare di calciomercato, a cominciare dall’acquisto che i tifosi azzurri aspettano da tempo: Kevin De Bruyne.

“Il rapporto con lui – ha detto il patron – è nato tre mesi fa, ed è un tassello che viene messo in una squadra che deve essere potenziata perché quest’anno avremo quattro competizioni da giocare”.

Il presidente azzurro ha quindi, di fatto, confermato l’arrivo del belga che è in scadenza di contratto con il Manchester City ed è il primo tassello del mercato estivo: “in cui ci serve matematicamente di allargare e ci saranno parecchie aggiunte e nuovi arrivi nella squadra. Siccome ci piace lavorare bene lo faremo per confermare la continuità di risultati della squadra”, ha aggiunto De Laurentiis.