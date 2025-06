Giovedì 5 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l’Italia del volley femminile che affronterà la Germania nella Nations League di volley femminile. Al Roland Garros occhi sulle semifinali del singolare femminile oltre che sulla finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Gare a squadre, tabellone fino alla finale per il bronzo (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Solo tecnico femminile (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Belgio-Thailandia (diretta streaming su VBTV)

09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste seniores (diretta streaming su Gym Tv Online)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Solo tecnico maschile (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.05 CICLISMO – Giro di Slovenia, seconda tappa: Velenje-Rogaska Slatina (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

12.00 TENNIS – Roland Garros, finale doppio misto: Errani/Vavassori vs Townsend/King (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, prima tappa: Dalby Forest-Redcar (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.00)

12.45 GOLF (PGA Tour) – Canadian Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

POMERIGGIO

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cina-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

14.00 VELA – Europei 49er e Nacra 17 (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TENNIS – Roland Garros, semifinali singolare femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Acrobatic routine (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.45 EQUITAZIONE – Global Champions League salto ostacoli (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

SERA

20.45 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Nations League, semifinale) – Spagna-Francia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-Repubblica Dominicana (diretta streaming su VBTV)

22.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)