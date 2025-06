Novak Djokovic batte Alexander Zverev nei quarti di finali del Roland Garros e vola in semifinale dove sfiderà Sinner.

Si è concluso l’ultimo quarto di finale del Roland Garros. Dopo i due match di ieri, Musetti-Tiafoe con vincitore il carrarino e Paul-Alcaraz con vincitore lo spagnolo, oggi si è concluso in programma con le due sfide tra Sinner e Bublik – dove ad avere la meglio è stato l’altoatesino in tre set – e tra Zverev e Djokovic.

A vincere l’ultimo incontro, il serale andato in scena al Philippe-Chatrier, è stato Novak Djokovic che ha battuto Alexander Zverev in 4 set (4-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Roland Garros, Zverev-Djokovic: il resoconto del match

L’incontro tra Zverev e Djokovic ha concluso il programma dei quarti di finali del Roland Garros. Il tennista serbo ha battuto il tedesco ed è approdato in semifinale (la 51esima in un torneo dello Slam, la 13esima al Roland Garros) dove nella giornata di venerdì sfiderà Jannik Sinner. L’inizio del match è stato subito in salita per Djokovic che ha subito il break al primo game e si è dunque ritrovato a rincorrere sin dai primi scampoli del match. L’unica chance di tornare in pareggio nel primo set, Novak ce l’ha avuta all’ottavo game quando ha avuto l’unica palla break del set, ma non l’ha sfruttata con Zverev che si è portato a casa il game e ha poi vinto il set 6-4.

Nel secondo set, la storia è cambiata. A ottenere il break nel quarto gioco è stato Djokovic che poi non ha più perso il turno di servizio e ha vinto il set 6-3. Sulla stessa lunghezza d’onda, è proseguito il terzo set in cui Novak ha ottenuto due break – al quinto e al settimo game – vincendo il set 6-2. Il tedesco ha accusato il colpo anche all’inizio del quarto e ultimo set in cui ha perso subito il servizio e si è ritrovato a inseguire senza però riuscire mai a riprendere il fuoriclasse serbo che ha vinto il set 6-4 e ha chiuso l’incontro al quinto match point dopo tre ore e diciassette minuti

Roland Garros, Djokovic approda in semifinale dove troverà Sinner: i precedenti tra i due

Quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è la prima sfida dell’anno tra i due, che invece l’anno scorso si sono sfidati due volte, sempre sul cemento, e ad avere la meglio è stato sempre l’altoatesino che ha vinto prima la semifinale dell’Australian Open (6-1, 6-2, 6-7, 6-3) a inizio anno e poi la finale di Shanghai (7-6, 6-3).

Il primo e unico incontro tra i due sulla terra battuta è andato in scena il 14 aprile 2021 al secondo turno del Masters di Monte Carlo quando l’altoatesino era numero ventidue al mondo mentre il serbo il numero nuo. Ad avere la meglio, era stato Djokovic che ha battuto Sinner 6-4, 6-2.