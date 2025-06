Il Portogallo batte la Germania nella semifinale di Nations League: chi sfiderà in finale.

Se sabato sera si è conclusa la stagione 2024-25 dei club, in attesa del Mondiale che inizierà il 14 giugno e che si giocherà a cavallo tra le due annate sportive 2024-25 e 25-26, questa sera sono iniziati gli impegni delle nazionali. Venerdì sera in campo ci scenderà l’Italia contro la Norvegia esordendo a Oslo nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 con un incontro già decisivo.

Questa sera, invece, è andata in scena la prima delle due semifinali di Nations League, proprio quella in cui ci sarebbe potuta essere la Nazionale. A sfidarsi, infatti, sono state la Germania – che ha eliminato gli azzurri ai quarti di finale (1-2 all’andata a San Siro e 3-3 al ritorno al Westfalenstadion di Dortmund) – e il Portogallo all’Allianz Arena. A vincere sono stati gli ospiti che hanno battuto 2-1 in trasferta i padroni di casa.

Nations-League, Germania-Portogallo finisce 1-2: il resoconto del match

Alle 21:00, Germania e Portogallo si sono sfidate nella prima delle due semifinali della Nations League. Ad avere la meglio sono stati gli uomini di Roberto Martinez che hanno vinto 1-2. Decisive sono state le reti di Francisco Conceiçao e Cristiano Ronaldo arrivate al 63′ e al 68′.

Dopo lo slittamento del fischio d’inizio a causa del diluvio che si è abbattuto su Monaco di Baviera, il primo tempo dell’incontro si è concluso a reti bianche, al 45’ è finita 0-0. Nella ripresa, invece, il match si è sbloccato sin da subito. Al 48’, Florian Wirtz ha portato avanti i padroni di casa. Al 58’, il CT dei lusitani ha attinto dalla panchina facendo una tripla sostituzione – tra cui l’ingresso di Conceiçao per Trincão – che ha cambiato la partita. Dopo cinque minuti, al 63’, il figlio d’arte ha pareggiato i conti e dopo altri cinque minuti, al 68’, Cristiano Ronaldo ha completato la rimonta spedendo i lusitani in finale di Nations League.

Nations League, Portogallo in finale: chi sfiderà

Il Portogallo, avendo battuto la Germania in semifinale, ora attende la sua avversaria che affronterà nella finale di domenica sera. L’altra finalista uscirà dalla semifinale delle 21:00 di domani sera quando alla MHPArena di Stoccarda si sfideranno la Spagna e la Francia. Per il Portogallo, è la seconda finale nella competizione europea dopo il successo nella prima edizione, quella del 2018-19, vinta contro i Paesi Bassi grazie a un gol di Gonçalo Guedes. Anche per gli iberici o i transalpini sarebbe la seconda.

Entrambe, hanno già vinto una volta la Nations League. La Francia nell’edizione del 2020-21 quando nella finale di San Siro ha battuto per 2-1 proprio la Spagna. Gli iberici, invece, hanno vinto l’ultima edizione del 2022-23 battendo in finale ai tiri di rigore per 5-4 la Croazia dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari.