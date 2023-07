Diritti tv Serie A, Perrelli di Sky: “Trattativa in corso. Noi ci siamo”

Prosegue la trattativa per i diritti televisivi della prossima Serie A 2023/2024 che vede impegnati Sky e Dazn in prima linea. A parlare dello stato della trattativa è stato il vice president Sport di Sky, Marzio Perrelli che ha sottolineato la voglia di Sky di tornare a prendersi la massima competizione italiana.

Perrelli ha sottolineato il fatto che la trattativa sia in corso e che Sky si metterà a disposizione per cercare di accaparrarsi i diritti. Le parole di Perrelli: “Non commentiamo una trattativa in corso, diciamo solo che partecipiamo. Non c’è mai stato così tanto calcio su Sky“.