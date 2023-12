Diffidati Lazio-Inter: ci sono nerazzurri a rischio per il match contro la Lazio?

La Juventus ha messo il musetto davanti all’Inter in testa alla classifica battendo il Napoli nell’anticipo del venerdì per una rete a zero firmata da Federico Gatti nel secondo tempo. L’Inter di Inzaghi deve rispondere contro l’Udinese, con la piena emergenza che abbandona sul terzetto arretrato e sulla fascia destra. Dopo i friulani per i nerazzurri ci sarà il big match contro la Lazio di Sarri. La domanda che in tanti si pongono è se ci sono diffidati nella squadra di Simone Inzaghi. Nessun giocatore dell’Inter risulta in diffida e quindi nessuno rischia, nel caso di ammonizione contro l’Udinese, di saltare il match dell’Olimpico della prossima giornata. Un sospiro di sollievo per il tecnico dell’Inter che dunque potrà servirsi anche contro la Lazio degli stessi giocatori a disposizione nel match contro Cioffi di San Siro.