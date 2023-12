Recanatese-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Cesena, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del Girone B fa visita alla Recanatese in un match che si attende essere spettacolare e pieno di emozioni. I padroni di casa inseguono un posto ai prossimi playoff di categoria, ma il Cesena non può perdere punti dopo aver conquistato la vetta. Si parte alle 20.45 di sabato 9 dicembre con la diretta tv su Sky Sport 252 e NOW.