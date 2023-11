Diffidati Juventus-Inter: ci sono nerazzurri a rischio per il match contro il Napoli?

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri ha battuto un colpo, venendo a capo di una partita molto complicata contro l’Atalanta in trasferta. Gli azzurri hanno battuto la Dea, iniziando al meglio un pilottò terribile di partite che vedrà Osimhen e compagni prima impegnati al Bernabeu contro il Real Madrid e poi al Maradona attenderanno l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri prima saranno impegnati nel derby d’Italia, con una certezza ossia quella di non avere diffidati in ottica Napoli. Una buona notizia per Inzaghi questa che dovrà fare a meno contro la Juventus e poi contro il Napoli solo dell’infortunati Pavard e Bastoni.