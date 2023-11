Juventus-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Inter, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Ci siamo: è arrivato il momento dell’attesissimo derby d’Italia, mai importante come quest’anno visto che vale il primo posto in classifica. I bianconeri nel fortino dell’Allianz Stadium, i nerazzurri sperano di confermarsi imbattibili in trasferta. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 26 novembre.

Juventus-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.