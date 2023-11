Diffidati Inter-Frosinone: ci sono nerazzurri a rischio per il Derby d’Italia contro la Juventus?

La Juventus ha messo il musetto davanti all’Inter in testa alla classifica battendo il Cagliari in casa per 2 reti ad una e preparandosi così al Derby d’Italia, che sarà dopo la sosta, nel modo migliore possibile. L’Inter di Inzaghi deve reagire alla vittoria del bianconeri, facendo punti e battendo il Frosinone di Di Francesco in casa nel posticipo che chiuderà la dodicesima giornata di campionato al Meazza. Il tecnico dell’Inter può dormire sonni tranquilli in relazione ai diffidati: infatti, i nerazzurri non presentano giocatori diffidati che sono a rischio di saltare il match dell’Allianz Stadium, se dovessero prendere un’ammonizione contro il Frosinone. Una buona notizia per Inzaghi questa che dovrà fare a meno contro la Juventus solo degli infortunati Pavard e Cuadrado, ex di turno.