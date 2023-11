Juventus U23-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus Under 23-Carrarese, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Carrarese anche se con un ultimo periodo altalenante si trova in quinta posizione del Girone B di Lega Pro e sta tentando di rimanere dentro al treno che porta ai playoff. L’impegno di domenica 12 novembre presenta lo scontro contro la Juventus Under 23 che invece deve pensare a portare punti utili per la permanenza in C. Si parte alle 20.45 n diretta su Sky Sport 252 e NOW.

SEGUI IL LIVE