Arriva una sorpresa dopo l’ultimo weekend di Serie A: c’è la scelta della società sull’esonero, la decisione coglie tutti di sorpresa.

L’ultimo weekend di Serie A ha regalato diversi spunti e ha visto una classifica cambiare in maniera importante, sia in cima alla classifica sia nei bassifondi.

L’inizio di giornata ha visto vincere Atalanta e Napoli nelle trasferte di Cagliari e Udine, mantenendo così alte le loro posizioni e continuando a macinare punti su punti. Male la Juventus che riesce a strappare solo un punto e a fatica contro il Venezia, incappando nel quarto pareggio consecutivo in campionato. Perde anche la Fiorentina contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano, primo stop dopo otto vittorie consecutive per la squadra di Raffaele Palladino.

Nella zona salvezza, invece, muove leggermente la classifica il Venezia grazie al punto conquistato all’Allianz Stadium, mentre il Verona conquista una vittoria d’oro in casa del Parma con la quale abbandona le zone calde. Sempre più giù invece il Monza di Alessandro Nesta, uscito sconfitto anche dal match contro il Lecce allo Stadio Via del Mare.

Esonero Nesta, c’è la scelta del Monza

La sconfitta a Lecce e il pareggio del Venezia a Torino hanno portato il Monza all’ultimo posto proprio insieme ai lagunari. Solo 10 i punti conquistati in queste prime sedici giornate e l’ultima (e unica) vittoria lontana ormai quasi due mesi hanno fatto incombere le nubi sul futuro di Alessandro Nesta.

Il suo arrivo sulla panchina del Monza in estate non ha dato i frutti sperati e la squadra sta trovando delle difficoltà finora sconosciute, almeno negli ultimi anni di Serie A. Poca cattiveria in fase offensiva e una difesa che viene meno nei momenti clou è quello che sta mancando al Monza.

Nonostante però i risultati deludenti e una classifica che inizia davvero a farsi preoccupante, la società pare aver preso una decisione netta: niente esonero, si continua con Nesta. Confermato quanto detto da Adriano Galliani pochi giorni prima del match contro il Lecce, la sconfitta non ha compromesso nulla, il Monza vuole dare continuità e fiducia al proprio tecnico.