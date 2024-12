Dopo la vittoria del Milan sul Sassuolo e lo scontro tra Lazio e Napoli che ha premiato i biancocelesti, la prossima big a scendere in campo in Coppa Italia sarà la Juventus, che domani sera affronterà il Cagliari. Un appuntamento che arriva in un momento cruciale della stagione dei bianconeri, chiamati a un risultato positivo che, però, andrà confermato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, per interrompere un periodo decisamente negativo. Attorno a Thiago Motta e alla squadra, infatti, cominciano a manifestarsi i primi malumori a causa di quella che può essere chiamata “pareggite”. Nelle ultime undici partite giocate dalla Juventus in tutte le competizioni, il segno “x” è uscito ben otto volte, di cui sei in campionato in otto partite giocate. Un trend da invertire assolutamente.

Juventus-Cagliari: carica Nicola, i bianconeri contano gli assenti

Di fronte c’è una squadra che, nonostante il terzultimo posto in Serie A, non farà sconti e proverà a dare tutto anche in Coppa Italia. Davide Nicola, infatti, alla vigilia ha dichiarato: “La motivazione è altissima, ma serve anche la consapevolezza di saper gestire certi momenti della gara. Stiamo bene e siamo concentrati al 100%, perché queste gare devono servire per crescere. Misurarsi contro una squadra di questo livello è un’opportunità importante per noi”.

Per quanto riguarda le formazioni, Nicola ha annunciato: “La rosa è quasi tutta a disposizione, non ci saranno Jankto, Overt e Luvumbo”. In conferenza, il tecnico dei sardi ha svelato gran parte dell’undici titolare: “Scuffet ci sarà sicuramente tra i pali; in difesa Zappa, Palomino, uno tra Mina e Wieteska, Augello; centrocampo Marin, Prati e Deiola, devo valutare Felici; davanti Lapadula e Gaetano, ma a gara in corsa potremo vedere anche Pavoletti e Piccoli”.

Motta, invece, deve fare i conti con la lista degli infortunati. Oltre agli assenti di lungo corso, domani mancheranno Cambiaso, Rouhi e Douglas Luiz, con quest’ultimo che rimarrà a riposo per tornare a disposizione contro il Monza nel prossimo turno di campionato. Nonostante le defezioni, l’ex allenatore del Bologna proverà comunque a fare un po’ di rotazioni. Soprattutto a centrocampo, visto che difesa e attacco sono in emergenza. Ecco, quindi, che dovrebbe rivedersi dal primo minuti Locatelli, mentre sulla trequarti sale la candidatura di Weah. In porta, avvicendamento tra Di Gregorio e Perin.