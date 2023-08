De Zerbi risponde ad Allegri: “Il calcio non è semplice. Se mi fermassi al risultato mi sentirei una merda”

“Allegri dice che il calcio è semplice? Non condivido”. Parola di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton, quarto nell classifica del Coach of the Year 2023 e portavoce di una filosofia calcistica agli antipodi di quella dell’allenatore della Juventus. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, De Zerbi ribadisce che “non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare. Credo che il risultato sia l’ultima cosa…”. E aggiunge: “Se perdo mi girano i coglioni, ma il risultato non giustifica tutto. Ho dato la mia vita per il calcio, se mi fermassi solo al risultato, a un rigore dentro o fuori, mi sentirei una merda. Io voglio vincere con il mio stile. Lo stile è quello che sei in quello che fai”. Il mercato non è stato facile per il suo Brighton: “L’angoscia mi accompagna da sempre in questo mestiere. Al momento stiamo iniziando la stagione più importante, quella della conferma, e abbiamo perso tre giocatori determinanti, Mac Allister, Colwill e Caicedo. Ho detto ai miei che i grandi club comprano chi vogliono, ma non ci possono comprare l’anima. Quella non è in vendita. Il mio Brighton è la squadra che meno mi assomiglia calcisticamente ma più mi assomiglia come anima”.