De Laurentiis: l’Ordine dei giornalisti presenta un esposto a questura, Figc e Lega dopo le scintille con Sky

Photo LiveMedia/Agn Foto Naples, Italy, June 19, 2023, italian soccer Serie A match Presentation of the new Napoli coach Rudy Garcia Image shows: Rudy Garcia, Aurelio De Laurentiis owner of SSC Napoli LiveMedia - World Copyright

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti stigmatizza, con un documento approvato all’unanimità, il comportamento tenuto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, al di là dell’inaccettabile pretesa di scegliere l’intervistatore dei suoi giocatori, ha superato, con un atteggiamento di cui non si ricordano precedenti, una linea rossa di aggressività nei confronti di troupe televisiva a Barcellona alla vigilia di un match di Champions. I filmati disponibili sul web e visionati dall’intero Consiglio nazionale saranno formalmente trasmessi alla Figc, alla Lega Calcio e al questore di Napoli, affinché valutino le iniziative da intraprendere a tutela dei giornalisti.

Quello di Barcellona-Napoli è solo l’ultimo e il più eclatante di quasi cento episodi intimidatori di cui i giornalisti sono rimasti vittime nel 2023, dato fornito dal ministero dell’Interno nell’ambito delle attività di monitoraggio. Le regioni nelle quali si è verificato il maggior numero di episodi sono Lazio, Lombardia, Campania Calabria e Sicilia e non tragga in inganno il fatto che la statistica indichi una leggera flessione nei numeri: lo stesso dipartimento della Pubblica sicurezza rivela infatti, che per alcuni atti intimidatori le vittime non hanno presentato denuncia. L’insofferenza nei confronti dell’attività giornalistica è sempre più diffusa a tutti i livelli. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sollecita le autorità a una maggiore attenzione a tutela dei giornalisti impegnati nello svolgimento dell’attività professionale, e sollecita il Parlamento a prendere in esame la proposta di introdurre misure più severe per i reati commessi ai danni dei giornalisti. In relazione alle vicende sopra esposte il presidente del Cnog Carlo Bartoli chiederà un incontro con i ministri dell’Interno e dello Sport.