Dani Alves, la moglie lo difende dalle accuse di molestie: “Oggi le donne valgono meno di un chupito”

Nelle scorse settimane una donna ha presentato una denuncia nei confronti dell’ex esterno della Juventus, Dani Alves, per una presunta violenza sessuale subita in una discoteca di Barcellona. Adesso la moglie del calciatore, Joana Sanz, ha reagito a tali accuse nel corso di un’intervista rilasciata al programma di Antena 3 ‘Ahora Sonsoles’: “Siamo tornati a Barcellona il 30 dicembre ed è andato a cena con i suoi amici. È uscito per ballare e ha cercato di godersi la musica come gli piace fare, punto, non c’è niente di sbagliato in questo. Ho visto molte volte come le donne si avvicinano al suo tavolo, provandoci spudoratamente con mio marito. Se lo fanno in mia presenza, non voglio immaginare quando io non ci sono. Al giorno d’oggi il valore che hanno le donne è meno di un chupito da un euro. Il clamore che si sta dando a notizie che non hanno né capo né coda. Conosco mio marito, non mi ha mai mancato di rispetto, neanche quando l’ho conosciuto per la prima volta”.