Serie A: Osimhen premiato a Napoli come Globe Soccer Emerging Player of the Year

Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in forza al Napoli, ha ricevuto oggi il premio di giocatore emergente dell’anno Power Horse per le sue eccezionali prestazioni durante il 2022. La 13/a edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, organizzati con il Dubai Sports Council, si è tenuta a Dubai il 17 novembre 2022 scorso. Qui le stelle del calcio internazionale si sono riunite con personaggi illustri e ospiti per celebrare l’evento annuale e riconoscere i vincitori in 21 categorie. I Dubai Globe Soccer Awards hanno anche accolto Power Horse come nuovo sponsor, introducendo il premio di Power Horse Emerging Player of The Year, che premia i giovani calciatori che si sono fatti riconoscere nell’anno precedente. Il vincitore della categoria è stato il calciatore nigeriano Victor Osimhen, che ha avuto una stagione fantastica in Serie A e si è affermato come una delle stelle emergenti in Italia e in tutto il mondo. Il calciatore non era presente a Dubai ed è quindi stato premiato a Napoli. Salvatore Caizzone, CEO di Power Horse, è stato affiancato da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e Enrico Bendoni di Globe Soccer mentre hanno consegnato il premio al vincitore. “Noi di Power Horse siamo lieti che Victor Osimhen sia stato riconosciuto come vincitore del premio di Power Horse Emerging Player of The Year e gli auguriamo di diventare ancora più inarrestabile nel futuro”, ha dichiarato Salvatore Caizzone..

