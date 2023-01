Biathlon, start list individuale femminile Ruhpolding 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list dell’inseguimento femminile di Ruhpolding valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. Saranno cinque le azzurre ai nastri di partenza: Dorothea Wierer, Samuela Comola, Lisa Vittozzi, federica Sanfilippo ed Eleonora Fauner. La prima in assoluto a partire sarà invece la francese Chauveau. Di seguito la start list (QUI l’ordine completo).

START LIST INDIVIDUALE FEMMINILE RUHPOLDING 2023

Chauveau (FRA) Zuk (POL) Davidova (CZE) Jislova (CZE) Eder (FIN) Gasparin (SUI) Wierer (ITA) Roeiseland (NOR) Todorova (BUL) Tandrevold (NOR)

15. Comola (ITA)

23. Vittozzi (ITA)

36. Sanfilippo (ITA)

75. Fauner (ITA)