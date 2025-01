Le carriere di tanti calciatori vivono di clamorosi picchi e di tremendi scivoloni, il più classico dei passaggi dalle stelle alle stalle che nel calcio, così come nella vita, talvolta, ti porta ad affrontare momenti terribili dopo aver toccato il cielo con un dito.

Lo Scudetto del meraviglioso Napoli di Luciano Spalletti sembra ormai solo un lontanissimo ricordo, nonostante sia arrivato neppure due anni fa. Di quella squadra ormai è rimasto davvero poco, e tutti gli uomini simbolo di quella straordinaria e clamorosa cavalcata sono ormai andati via dal capoluogo campano. In principio è toccato all’allenatore, ora Commissario Tecnico della Nazionale, e a Kim Min-Jae, che ha scelto subito di salutare Napoli in direzione Monaco di Baviera per vestire la maglia del Bayern. Nei mesi successivi sono stati tanti i protagonisti di quella stagione a salutare: da Piotr Zielinski, andato all’Inter a parametro zero, passando per il grande trascinatore Victor Osimhen, che è ancora di proprietà azzurra ma è in prestito al Galatasaray. Con loro anche Elijf Elmas, Mario Rui, Hirving Lozano. Ultimo, in ordine di tempo e non di importanza, Khvicha Kvaratskhelia, che solo da pochi giorni ha lasciato il Napoli di Antonio Conte per volare a Parigi e vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

Tra i tanti protagonisti di quella cavalcata c’è stato anche Karim Zedadka, che più all’interno dello spogliatoio che sul campo ha lasciato il segno all’interno del gruppo. Anche lui ha lasciato Napoli subito dopo lo Scudetto, cercando più minutaggio altrove.

Rottura del crociato per Zedadka: terribile infortunio per l’ex Napoli

Il centrocampista francese dalla scorsa estate veste la maglia del Sudtirol, in Serie B, per giocarsi le sue chance e provare ad avere continuità. Una buona stagione fin qui per l’ex jolly del Napoli, con diciotto presenze condite da un gol e un assist nella serie cadetta. Una stagione tra le migliori della sua carriera per continuità e rendimento, interrotta purtroppo a causa di un tremendo infortunio.

Zedadka, infatti, ha subito un brutto infortunio nel corso del primo tempo del match tra Sudtirol e Frosinone, e gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno rivelato la peggiore delle diagnosi: rottura del legamento crociato e del legamento collaterale del ginocchio destro. Ad annunciarlo direttamente la società con un comunicato sui propri canali ufficiali: “In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. In seguito al trauma subito nel corso del primo tempo della partita contro il Frosinone, Karim Zedadka oggi è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la lesione completa del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro“.

Tanta sfortuna per il centrocampista, che ora avrà davanti a se un lungo periodo di recupero prima di poter tornare in campo.