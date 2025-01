La Uefa Champions League 2024/2025 entra sempre più nel vivo. Con la conclusione della prima fase arrivano le sfide ad eliminazione diretta. E da quest’anno, con il nuovo format, ci sarà un turno in più: si parte con i playoff e con sedici squadre coinvolte. Otto partite di andata e otto partite di ritorno con le otto vincenti che voleranno agli ottavi di finale e andranno a sfidare le prime otto della classifica unica che saranno esentate appunto dai playoff.

SORTEGGIO PLAYOFF: ECCO LA DATA

Per conoscere gli accoppiamenti esatti dei playoff bisognerà aspettare solamente qualche ora: venerdì 31 gennaio alle ore 12, a Nyon, avverrà il sorteggio che definirà gli accoppiamenti esatti delle otto partite dei playoff. L’attesa sta per finire.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

9/10 vs 23/24

11/12 vs 21/22

13/14 vs 19/20

15/16 vs 17/18

Ogni squadra sa già che ha il 50% di possibilità di pescare la rispettiva squadra in rotta di collisione nel tabellone già preordinato. Quindi la nona affronterà la ventitreesima o la ventiquattresima, idem per la decima e così via. Le squadre classificate dalla nona alla sedicesima posizione saranno teste di serie e potranno giocare il match di ritorno in casa. Al contrario le squadre che chiuderanno la prima fase dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione non saranno testa di serie e dovranno giocare l’andata in casa e il ritorno in trasferta.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Per l’estrazione vengono preparate otto urne, con le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie e non teste di serie posizionate a coppie nelle urne contrassegnate corrispondenti, in base alla classifica della fase di campionato. Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra da una coppia di squadre non teste di serie a una delle posizioni predeterminate nel tabellone, iniziando con le squadre classificate 23/24 e finendo con quelle classificate 17/18.

Si estrae una pallina dall’urna contenente le due squadre classificate pertinenti (vale a dire le squadre classificate 23 e 24) e si apre per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna viene piazzata nel suo posto riservato sul lato argentato della staffa. L’altra squadra non testa di serie dell’abbinamento viene quindi estratta e mostrata, e assegnata nel corrispondente posto riservato sul lato blu della staffa. La stessa procedura viene eseguita con le restanti squadre non classificate.

Una volta che tutti gli abbinamenti di squadre non classificate sono stati estratti e assegnati a una posizione appropriata nella staffa, l’estrazione continua con le squadre classificate, a partire dall’abbinamento classificato 15/16. Il processo è lo stesso descritto sopra per le squadre non classificate, con la prima squadra estratta dalla relativa bowl assegnata al posto designato riservato sul lato argento della staffa e la seconda squadra sul lato blu. La procedura viene ripetuta per gli abbinamenti rimanenti, terminando con le squadre classificate 9/10 per completare gli abbinamenti per i play-off della fase a eliminazione diretta.

Le squadre possono affrontare un’altra squadra della stessa associazione nazionale nei play-off della fase a eliminazione diretta. I club possono anche affrontare avversari incontrati durante la fase di campionato.

LE DATE DEI PLAYOFF

I play-off della fase a eliminazione diretta si giocano nell’arco di due settimane: l’andata è prevista per martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, i match di ritorno invece si disputeranno una settimana più tardi ovvero martedì 18 e mercoledì 19. Ogni club, in linea di principio, giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì. La Uefa confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari di inizio, la sera del sorteggio.

I NUOVI GIOCATORI

Per i playoff sarà possibile inserire i nuovi giocatori acquistati nel mercato di gennaio. Come da regolamento, dopo il completamento della fase campionato e prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori per le restanti partite della competizione in corso. Tali iscrizioni devono essere formalizzate entro e non oltre il 6 febbraio. Se un club acquisterà quindi più di tre giocatori, dovrà escludere qualcuno di loro in Champions e il numero complessivo di calciatori presenti in lista A dovrà comunque essere sempre al massimo di 25, rispettando la quota dei giocatori cresciuti localmente.