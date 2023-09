Dalla Spagna, Xabi Alonso nel mirino di Real Madrid e Bayern Monaco

Protagonista assoluto di questo inizio di stagione al Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei, primi su tutti Real Madrid e Bayern Monaco. Come riportato da “Mundo Deportivo”, il futuro sarebbe lontano dall’attuale panchina. I responsabili del club bavarese sarebbero molto attenti al suo rendimento attuale, e sarebbe lui il primo sulla lista per sostituire un giorno Thomas Tuchel. I media tedeschi, danno per scontato che sia una solo una questione di tempo prima che Xabi Alonso diventi un giorno l’allenatore del Bayern Monaco.