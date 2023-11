Cukaricki-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

La Fiorentina per passare il suo girone in Conference League deve dare un segnale importante. La Viola si trova a cinque punti pari con Ferencvaros e Genk e dovrà approfittare del secondo impegno consecutivo con il Cukaricki per mettere punti di distanza con le dirette inseguitrici. L’impegno però con il Cukaricki non va per niente sottovalutato. Italiano p atteso in conferenza stampa dalle 18.00 in poi. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale della conferenza dell’ex Spezia.

