Cukaricki-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa: orario, tv e streaming

La Fiorentina per passare il suo girone in Conference League deve dare un segnale importante. La Viola si trova a cinque punti pari con Ferencvaros e Genk e dovrà approfittare del secondo impegno consecutivo con il Cukaricki per mettere punti di distanza con le dirette inseguitrici. L’impegno però con il Cukaricki non va per niente sottovalutato. Per presentare il match ci penserà Vincenzo Italiano che parlerà in conferenza stampa mercoledì 8 novembre alle ore 18.00. La conferenza stampa sarà trasmessa sul sito ufficiale della Fiorentina, oltre che in diretta sul canale Youtube della società viola.

