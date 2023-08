Udinese, Sottil: “Partita insidiosa, era importante partire col piede giusto”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il poker realizzato contro il Catanzaro in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. “Mi aspettavo una partita insidiosa, il Catanzaro è squadra tosta, abbiamo preso un gol in cui potevamo essere più attenti. Nel primo tempo dove non avevamo le distanze giuste, nella ripresa abbiamo fatto meglio. Era importante partire col piede giusto e lo abbiamo fatto”. Poi ha proseguito: “Ci sono tanti ragazzi nuovi, Akè, Ferreira, Lucca, Brenner, Zarraga, per citarne alcuni. C’è tanto lavoro da fare e spero non vada via più nessuno per lavorare al meglio. Kamara è giocatore più d’ordine, Zemura tende a spingere di più e l’ho scelto per mettere in difficoltà Brignola, lui deve assolutamente migliorare sulla fase difendente, ma davanti ha già tante qualità”.

Poi ha concluso: “I giocatori li vedo un po’ tutti vicini al livello massimale come condizione. Stiamo lavorando per far sì che tutti abbiano minutaggio, domani giocheremo contro la Pro Gorizia per far entrare chi ha giocato poco, così da arrivare al 20 con una rosa più o meno tutta allo stesso livello”.