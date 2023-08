Genoa, doppio colpo: ufficiali Messias e De Winter

Nella serata che segna l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena davanti al proprio pubblico il Genoa ha ufficializzato un doppio colpo in entrata. Dalla Juventus arriva il difensore belga Koni De Winter, classe 2002, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni mentre dal Milan ecco il centrocampista offensivo Junior Messias. Entrambi hanno sostenuto oggi le visite mediche e dopo aver firmato i rispettivi contratti che li legheranno al club rossoblù hanno raggiunto lo stadio per salutare i tifosi nel prepartita di Genoa-Modena.