Torino-Frosinone, Cairo furibondo sull’arbitraggio: “Uno scandalo, peggio di così non si può”

“C’è fallo su Gineitis, lo dice Cesari, e sul rigore…allora ti devi buttare: è uno scandalo, una cosa incredibile e peggio di così non si può”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo a proposito della direzione arbitrale di Fourneau nel match dei sedicesimi di Coppa Italia perso dai granata contro il Frosinone ai supplementari. In particolare, tra gli episodi da moviola c’è un rigore concesso e poi negato al Var per un contatto su Seck in area. La fiducia nel tecnico Juric è intatta: “Ci mancherebbe altro” la risposta del patron all’uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino.