Telecronisti Genoa-Modena, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2023

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris per Genoa-Modena, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La compagine allenata da Alberto Gilardino, reduce dalla promozione in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, è pronta per immergersi nella nuova stagione partendo dalla competizione nazionale. La squadra gialloblù, però, vuole provare a scombinare i piani degli avversari. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà affidata a Fabrizio Ferrero.