Telecronisti Bologna-Cesena, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Nella cornice dello stadio Renato Dall’Ara va in scena la partita tra Bologna e Cesena, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Thiago Motta, dopo un precampionato fatto di alti e bassi, si trovano davanti al primo impegno ufficiale della stagione ed hanno bisogno di partire subito con il piede giusto. I romagnoli, invece, dopo aver eliminato l’Entella ai calci di rigore nel turno preliminare, spera di poter proseguire il proprio cammino, La partita andrà in scena alle ore 21:15 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà affidata alla coppia Massimo Callegari-Simone Tiribocchi, con Monica Bertini alla conduzione di pre e post partita.