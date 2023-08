Salernitana-Ternana, Paulo Sousa: “Organico ridotto, le risposte sul mercato devono darle il direttore o il presidente”

“Tutte le partite sono importanti, di conseguenza quella di domani lo è. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e scendere in campo per vincere senza risparmiare energie fisiche ed emotive. Voglio vedere impegno, gli errori dal punto di vista tecnico e tattico possono starci, quello che serve è la giusta attitudine”. Parla così Paulo Sousa alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra la sua Salernitana e la Ternana. “Ho un numero ridotto di giocatori che mi obbliga ad una gestione complicata anche per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni. Metterò in campo il miglior 11 possibile. Mazzocchi e Dia si stanno riprendendo da infortuni. In porta ci sarà Costil che è il portiere di Coppa, mentre Ochoa gioca in campionato”.

Sousa ha parlato anche del mercato e di una rosa che ad oggi è incompleta: “Le risposte riguardanti il mercato devono darle il direttore o il presidente. Abbiamo parlato già alla fine dell’anno scorso, era chiaro quello di cui c’era bisogno. Della punta centrale, di due esterni alti e di due centrocampista, un centrale che potesse fare anche il terzino. Oggi questa rosa ha bisogno anche di una sottopunta in più ma è vero anche che Iervolino e De Sanctis hanno detto che avrebbero costruito una rosa più forte dello scorso anno. Cerchiamo di avere tutti fiducia, mancano 19 giorni”.