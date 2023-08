Highlights Sinner-Monfils 6-4 4-6 6-3, quarti Masters 1000 Toronto 2023 (VIDEO)

Gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils, valevole per i quarti di finali del Masters 1000 di Toronto 2023. Il numero uno d’Italia non tradisce e nella notte italiana supera con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 il veterano tennista francese, conquistando così un posto tra i migliori quattro del torneo. Si tratta della quarta semifinale in un Masters 1000 quest’anno per l’altoatesino, che ora dovrà vedersela contro Tommy Paul, vincitore a sorpresa su Alcaraz.

