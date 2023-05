Rottura Inter-ultras: Curva Nord Milano non tiferà nel primo tempo della finale con la Fiorentina

Clamorosa rottura tra gli ultras dell’Inter e il club nerazzurro. La Curva Nord Milano, infatti, ha annunciato sui social, come ventilato nelle ultime ore e da noi anticipato, uno sciopero del tifo per quanto riguarda il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, finale di Coppa Italia. In un appuntamento così importante per la squadra, il gruppo di ultras nerazzurri hanno deciso con un gesto così eclatante di prendere posizione per il trattamento ricevuto nell’ambito dei biglietti per Istanbul, per i quali la tifoseria organizzata avrebbe voluto la priorità sull’acquisto rispetto ai tifosi comuni.

