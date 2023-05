Psv Eindhoven: il tecnico Van Nistelrooy rassegna le dimissioni

Ruud Van Nistelrooy ha rassegnato le dimissioni dal Psv Eindhoven prima dell’ultima gara di campionato, a causa della “mancanza di supporto all’interno del club”, fa sapere la società in una nota. Il tecnico ha condotto il club alla conquista della Coppa d’Olanda e della Supercoppa olandese mentre in campionato la squadra è seconda, a -10 dal Feyenoord campione: contro l’Az in panchina andrà il vice Fred Rutten, che cercherà di portare alla vittoria la formazione per non perdere un posto nei preliminari di Champions.