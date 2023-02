Roma-Cremonese, Tiago Pinto: “Zaniolo? Non è il momento. Il mercato non mi soddisfa”

“Non è il momento di parlare di Zaniolo, vogliamo andare in semifinale. Al momento giusto parlerò a nome della società su questo argomento. Abbiamo bisogno di un paio di giorni per essere consapevole dei nuovi fatti sul tema”. Lo ha detto a Mediaset il general manager della Roma Tiago Pinto prima del match contro la Cremonese ai quarti di Coppa Italia in riferimento alla situazione di Nicolò Zaniolo. Sul mercato sono arrivati Solbakken e Llorente: “Sono sempre trasparente e sincero. A differenza delle altre sessioni, stavolta non abbiamo potuto migliorare la squadra. Per tutte le squadre è stato un mercato difficile. Abbiamo fatto il possibile, non sono soddisfatto come lo ero quest’estate”. Poi sulla sfida ai grigiorossi: “La Cremonese ha battuto il Napoli al ‘Maradona’. Abbiamo grande motivazione e vogliamo andare avanti, ma dobbiamo giocare questa partita come una finale. Il calendario è la carta, il campo ha una realtà diversa”.