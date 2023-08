Regolamento Verona-Ascoli: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

L’Hellas Verona è pronta ad ospitare l’Ascoli in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La sfida è in programma alle 21:00 di sabato 12 agosto. Le due squadre cercano la qualificazione per il prossimo turno e gli scaligeri partono favoriti con mister Baroni che aspetta indicazioni preziose dai suoi giocatori. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della Coppa Italia prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse resistere anche dopo i 120′, il verdetto sarebbe posticipato ai calci di rigore.