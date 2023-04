Regolamento Juventus-Inter: come funziona con i gol in trasferta

A pochi giorni di distanza dall’ultimo scontro diretto Juventus ed Inter tornano ad affrontarsi all’Allianz Stadium nel match valevole per la semifinale di andata Coppa Italia 2022/2023. Un confronto estremamente importante per entrambe le squadre, con i bianconeri che arrivano da una serie positiva in campionato e dall’avvicinamento al quarto posto. I nerazzurri, dal loro canto, hanno incassato tre sconfitte consecutive e adesso vanno a caccia del riscatto proprio contro i piemontesi. Il regolamento prevede che, esattamente come avviene in Europa, i gol realizzati in trasferta non valgano doppio. In caso di 3-1 nella gara di andata da parte dei nerazzurri, con un 2-0 dei bianconeri a San Siro si andrebbe, dunque, ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.