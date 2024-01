Regolamento Juventus-Frosinone: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Juventus-Frosinone, match dell’Allianz Stadium valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Massimiliano Allegri, dopo il pesantissimo 6-1 rifilato alla Salernitana nel turno precedente, hanno intenzione di portare a casa una nuova vittoria per assicurarsi la semifinale. La squadra di Eusebio Di Francesco, dal suo canto, tenterà l’impresa di espugnare uno dei terreni di gioco più complicati d’Europa. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari; qualora persistesse il risultato di parità dopo i 120′, si andrebbe ai calci di rigore.