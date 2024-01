Barcellona-Osasuna oggi in tv: canale, orario e streaming Supercoppa di Spagna 2024

Alle 20:00 di oggi, giovedì 11 gennaio il Barcellona se la vedrà contro l’Osasuna nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna 2024. Promette spettacolo il match dell’Al-Awwal Park di Riyadh, che ieri ha ospitato uno splendido derby di Madrid vinto dal Real 5-3 ai supplementari. Barça e Osasuna si contenderanno dunque il pass per la finale contro i Blancos e saranno pronte a dare tutto in campo per proseguire il loro cammino verso il titolo. La partita sarà trasmessa in streaming sul Canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, oltre che in tv in chiaro su Telelombardia. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e parole dei protagonisti.