Regolamento Inter-Juventus: cosa succede in caso di pareggio

L’Inter, dopo il ritorno alla vittoria in campionato con l’Empoli, è pronta per scendere in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare la Juventus nel match valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2022/2023. La partita riparte dal pareggio per 1-1 maturato all’andata sul campo dell’Allianz Stadium: tutto in equilibrio, dunque, con la qualificazione che potrebbe essere decisa soltanto all’ultimo minuto. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio con qualsiasi tipo di risultato, le due squadra proseguano la partita fino ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.