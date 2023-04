Pentathlon moderno, World Cup 2023: tre Azzurri in Semifinale

PTre Azzurri in semifinale della World Cup 2023 di pentathlon moderno, in corso a Budapest. Saranno Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Gianluca Micozzi (Esercito) a continuare a rappresentare l’Italia, fuori invece Federico Alessandro (Aeronautica Militare) al termine delle qualificazioni disputate oggi. Nelle qualificazioni del gruppo A Malan ha chiuso terzo con 1212 punti, sesto posto per Cicinelli (1210). Nel gruppo B, invece, settimo posto per Micozzi (1195). Nel gruppo C infine, primo posto per il coreano Changwan Seo (1201), mentre Alessandro ha chiuso diciassettesimo con 1162 punti. I tre azzurri qualificati affronteranno domani Ranking Round di scherma e venerdì la semifinale con le prove di scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Intanto Elena Micheli (Carabinieri) ha affrontato questo pomeriggio il Ranking Round di scherma in vista della semifinale femminile in programma domani, chiudendo con 230 punti.