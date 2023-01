Regolamento Inter-Atalanta: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2022/2023

L’Inter, dopo la sofferta vittoria sulla Cremonese, torna in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare l’Atalanta nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Gli uomini di Simone Inzaghi andranno a caccia della qualificazione in semifinale per provare a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. I bergamaschi, invece, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, tenteranno di fare il colpaccio per proseguire la loro lunga serie di risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. In caso di pareggio il regolamento prevede che le due squadre disputino di tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, sono previsti di calci di rigore.