Diffidati Inter-Atalanta, giocatori di Gasperini a rischio squalifica per eventuale semifinale andata

L’elenco dei diffidati di Inter-Atalanta per quanto riguarda i giocatori di Gasperini nei quarti di finale di Coppa Italia e a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale di andata presenta un solo giocatore. Si tratta di Ederson, unico ammonito contro lo Spezia agli ottavi, pertanto unico diffidato dal momento che la squadra orobica è entrata in gioco nella coppa nazionale proprio dallo scorso turno. Se dovesse giocare e rimediare un cartellino giallo, il brasiliano sconterà il prossimo impegno di Coppa Italia.