Regolamento diffidati semifinali Coppa Italia 2022/2023: ecco come funziona

Il regolamento dei diffidati delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023: ecco come funziona. Il conteggio dei cartellini è stato cancellato prima degli ottavi di finale, ma da lì in avanti è ripartito e così sono parecchi i diffidati di Juventus, Inter, Cremonese e Fiorentina prima di disputare le semifinali, visto che nella coppa nazionale si entra in diffida già dopo il primo cartellino giallo rimediato e si viene squalificati al secondo. Pertanto, i giocatori che vi andremo a citare di seguito, salterebbero il ritorno se ammoniti all’andata, o l’eventuale finale (compreso chi dovesse aggiungersi perché ammonito all’andata) in caso di giallo al ritorno. I diffidati dei nerazzurri sono Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez, dei bianconeri Cuadrado, Danilo, dei grigiorossi Aiwu, Dessers, Ferrari, Meité, Okereke, Quagliata, Sarr, Valeri, Vasquez, dei viola Amrabat.