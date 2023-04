Juventus-Inter, Allegri: “Pareggio giusto, partita equilibrata”

Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Mediaset il pareggio 1-1 maturato nel finale contro l’Inter: “Non so niente, era finita la partita e sono andato dentro. Niente di chè, un po’ di confusione alla fine di una partita equilibrata. Sapevamo delle difficoltà della partita. Noi abbiamo finito la partita in crescendo, abbiamo velocizzato un po’ l’azione. Detto questo dispiace, la partita era finita, bisognava essere più svelti e andare in pressione sulla palla e poi c’è stata questa ingenuità ma il risultato alla fine è giusto. La squadra è in buona condizione e sapevamo che quella che contava era la partita di ritorno. Durante la sosta abbiamo lavorato, però c’erano una buona condizione fisica e mentale. I ragazzi sono arrabbiati ed è la cosa positiva ma bisogna accettarlo. Andando avanti nella partita le sensazioni erano buone ma nel calcio succede anche questo”. Allegri ha parlato anche delle sostituzioni di Vlahovic e Di Maria: “Dusan ha fatto una buona partita, Angel è un giocatore straordinario che raccorda il gioco. Bisogna occupare meglio l’area e quando è entrato Chiesa siamo passati meno in mezzo al campo, abbiamo fatto girare più la palla e abbiamo avuto situazioni. Della loro prestazione però sono contento. Di Maria è rimasto arrabbiato perché l’ho tolto ma devo fare delle sostituzioni in base alla partita. L’ho tolto perché avevo bisogno di un giocatore che ci raccordasse meno il gioco ma fosse più presente in area”.