Juventus-Inter, Perin: “Mancanza di rispetto esultare sotto la curva avversaria”

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “Lascia un po’ di delusione ma bisogna saperlo accettare e finché l’arbitro non fischia la partita non è finita. Prendere spunto da alcune cose di oggi può essere d’aiuto”. Finale non bello. Dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo“.