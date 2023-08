Regolamento Cesena-Virtus Entella: cosa accade in caso di pareggio in Coppa Italia?

Grande attesa per Cesena-Virtus Entella, match valevole come turno preliminare di Coppa Italia 2023/2024. Si gioca alle 20:30 di domenica 6 agosto. Definito il tabellone, parte con un confronto tra due realtà del calcio del sud la nuova edizione del trofeo nazionale. Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi, che ospiterà questa sfida da non perdere. Entrambe le squadre arrivano dalla delusione per l’esito dei playoff, e c’è voglia di riscatto da entrambe le parti. La partita di Coppa Italia offre subito la possibilità di misurarsi con una realtà competitiva. La vincente sfiderà il Bologna l’11 agosto.

Nessuna novità sul regolamento della Coppa Italia, nemmeno sulla disciplina del pareggio in gara unica: al termine dei 90′, in caso di parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore.