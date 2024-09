Regolamento Cagliari-Cremonese: cosa succede in caso di pareggio nei sedicesimi

Il regolamento di Cagliari-Cremonese, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/2025: ecco cosa succede in caso di pareggio. Da una parte i sardi che sono partiti nel peggiore dei modi in A, dall’altra i grigiorossi sempre un po’ altalenanti in B, ma di sicuro molto ambiziosi: c’è la grande chance di sfidare la Juventus agli ottavi per chi supera il turno, saranno i rossoblù a prevalere tra le mura amiche dell’Unipol Domus o i lombardi? Andiamo però prima a ricordare cosa accadrà in caso di parità al 90′.

REGOLAMENTO CAGLIARI-CREMONESE IN CASO DI PAREGGIO

In caso di pareggio al 90′, da quest’anno in Coppa Italia sono stati aboliti i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, e si procederà invece direttamente con i calci di rigore: se al termine dei 90′ regolamentari Cagliari-Cremonese sarà in parità, allora subito i tiri dal dischetto per decretare quale formazione sfiderà la Juventus agli ottavi.