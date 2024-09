Probabili formazioni Cagliari-Cremonese: sedicesimi Coppa Italia 2024/2025

Le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Alle 18:30 di martedì 24 settembre le due squadre scenderanno in campo all’Unipol Domus. Chi vince, stacca il biglietto per gli ottavi dove ad attendere la formazione qualificata c’è la Juventus di Thiago Motta. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva in chiaro su Canale 20, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset. Sportface.it vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Giovanni Stroppa, a partire dal 1′ di questa partita ad eliminazione diretta in Coppa Italia.

CAGLIARI – Spazio al turn over. Sherri potrebbe sostituire Scuffet in porta, in difesa si preparano Obert e Palomino. Adopo a centrocampo. Viola, Mutandwa e Lapadula nel reparto offensivo.

CREMONESE – Da valutare Nasti. Johnsen cerca spazio dal 1′ insieme a Bonazzoli. Vazquez a centrocampo con Castagnetti. Antov, Ravanelli e Bianchetti nel terzetto difensivo del 3-5-2 di Stroppa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese

Cagliari (3-4-1-2): Sherri; Zappa, Obert, Palomino; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola; Mutandwa, Lapadula.

Ballottaggi: Prati 55% – Marin 45%

Indisponibili: Ciocci, Makoumbou

Squalificati: –

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Johnsen, Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Nasti (in dubbio), Lochoshvili, Ceccherini, Buonaiuto

Squalificati: –