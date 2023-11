Coppa Italia: il Cagliari batte l’Udinese all’ultimo minuto dei supplementari

Terminata la sfida tra Udinese e Cagliari, valida per l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. A vincere è stata la squadra di Claudio Ranieri ai supplementari, con il punteggio di 1-2. I sardi nel prossimo turno affronteranno il Milan di Stefano Pioli.

Nel primo tempo il Cagliari domina il gioco. Al 12′ prima occasione per un Oristanio in grande spolvero. Il cagliaritano si accentra sul sinistro e calcia forte, palla fuori di qualche metro. Altro protagonista del primo tempo è il portiere dei bianconeri. Al 20′ ripartenza del Cagliari: Jankto serve Oristanio che tira in porta, respinge Okoye. Nuova azione al 23′: strappo di Oristanio che resiste in area e non finisce a terra, riesce a calciare in porta ma Okoye è ancora attento. Prima occasione per l’Udinese al 24′. Ripartenza di Kamara che non serve Lucca, avanza sull’out sinistro e prova l’incrocio, fuori di poco. Al 29′ Oristanio taglia dentro l’area e viene servito. Il 2002 mette in mezzo per Petagna che conclude rasoterra, ma il portiere nigeriano respinge con il piede. Ancora Oristanio al 31′: calcia a giro con il sinistro ma ancora Okoye si distende e mette in corner.

Nel secondo tempo l’Udinese ritrova il gioco e cala d’intensità la squadra sarda. Arriva il vantaggio bianconero al 63′: cross di Thauvin che trova Guessand, il colpo di testa spiazza Radunovic. Al 74′ Petagna può andare all’uno contro uno con Tikvic. Il centravanti trova lo spazio per calciare, Okoye si limita a bloccare. Pareggio rossoblu all’80’: Viola trova il gol direttamente da punizione sul lato destro, il portiere nigeriano questa volta nettamente in ritardo. Il match finisce così, si va quindi ai supplementari.

Primo tempo supplementare di studio, nessuna delle due squadre trova l’affondo decisivo. Nel secondo tempo supplementare sembra tornare in vita la formazione sarda. Sul finale Pafundi spreca una bella azione e perde palla. Nella ripartenza, al 120′, Petagna strappa ed arriva in area, serve Lapadula a cui basta appoggiare, 1-2. Nel recupero c’è ancora spazio per una ripartenza rossoblu: diversi tiri pericolosi in porta consecutivi vengono disinnescati da uno straordinario Okoye.