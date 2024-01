Eurolega 2023/24, arriva troppo tardi la reazione di Milano: passa 79-74 l’Olympiacos

Un’altra serata amara per l’Olimpia Milano in Eurolega, questa volta in Grecia contro l’Olympiacos che è passata sul suo parquet contro gli italiani in un match sostanzialmente equilibrato. L’Olimpia paga un terzo quarto non giocato all’altezza del primi due quarti. La reazione agli ultimi cinque minuti del match non vale la rimonta. Mastica amaro Ettore Messina.

La partenza fa intravedere come il match sarà equilibrato e che si giocherà fino alla fine, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Partono bene i greci, ma Tonut e Flaccadori rimontano subito il divario iniziale fino a far chiudere l’Olimpia in vantaggio di un punto a fine primo quarto. Nel seconed quarto, la prima metà è scandita da un canestro da una parte, ed un canestro dall’altra. L’Olimpia abbassa per un paio di minuti l’attenzione ed i greci non si fanno cogliere impreparati: infatti, firma il distacco di più cinque che fa chiudere ai greci il primo tempo per 40-35.

Nel terzo quarto, è tardivo il rientro in campo dell’Olimpia, con l’Olympiacos che, ancora una volta, non si fa pregare ed affonda fino ad arrivare sul più dieci, guidato dai canestri di Papanikolau. Un distacco che l’Olimpia non riuscirà più a riprendere. Infatti, nonostante un grandissimo quarto quarto da parte di Tonut e compagni i greci stringono i denti e mantengono un vantaggioso molto favorevole. Un canestro di William-Goss definisce il risultato finale di 79-74 per i greci.