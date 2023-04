Premier League 2022/23: dominio Manchester City, affonda l’Arsenal. 4-1 all’Etihad Stadium

Il Manchester City vince lo scontro diretto contro l’Arsenal, portandosi potenzialmente a +4, in vista dei recuperi ancora da giocare. Una gara definita come ‘la sfida della stagione’ non ha tradito le aspettative per intensità e concretezza. Una prima frazione iniziata subito con un episodio da moviola, contropiede da parte della formazione di Guardiola che vede uno scontro di gioco in area tra De Bruyne e Saka: il direttore di gara attribuisce il fallo all’esterno numero 17, fischio però dubbio per tutti. E’ sempre lui però a rifarsi, firmando il vantaggio. De Bruyne finalizza un grande contropiede calciando dalla lunga distanza e spiazzando Ramsdale alla sua sinistra. Raddoppio in arrivo alla fine della prima frazione, calcio di punizione battuto in area e colpo di testa di Stones. Il guardalinee alza subito la bandierina attribuendo il fuorigioco, è poi la revisione del Var ad assegnare la seconda marcatura al Citizens.

La ripresa prosegue col predominio City, De Bruyne firma la doppietta personale su assist di Haaland: rasoterra alle spalle di Ramsdale e doppio allungo. Arriva sul finale poi il gol della bandiera, è Holding centralmente a battere Ederson bucando la difesa avversaria. Rete resa maggiormente vana dal definitivo 4-1 messo a segno da Haaland all’ultimo secondo.